Mesec će biti emocionalno preopterećen. Neko od vaših rođaka zahtevaće vaše učešće u rešavanju starog sukoba. To će vas iscrpeti, ali će vam otvoriti oči za stvarno stanje stvari u porodici. Od 5. do 9. jula preporučljivo je da ne preuzimate nove obaveze - biće previše opterećujuće. Krajem meseca moguća je ponuda za honorarni posao ili privremeni projekat - nemojte je odmah odbiti, tu se krije finansijski potencijal. Ljubavni odnosi će zahtevati iskren razgovor o budućnosti.

Vaš autoritet u timu biće poljuljan glasinama – možda će neko protumačiti vaše postupke u svetlu koje je nepovoljno za vas. Do 10. jula pokušajte da ništa ne potpisujete i ne pristajte na „usmene dogovore“. Sredinom meseca iznenadiće vas poklon od osobe za koju ste izgubili interesovanje. Moguća je nova ljubav, ali u formatu na daljinu. Kućni poslovi će doći do izražaja – kvar, selidba, velika kupovina.

Očekujte da će vam prvi dani u mesecu biti vreme šoka produktivnosti: moći ćete da zatvorite važan projekat pre roka. To će dovesti do neočekivanog bonusa ili poslovne ponude od konkurencije. U vašem ličnom životu biće napetosti. Ako ste u paru, vaš partner može iznenada promeniti planove bez konsultacija sa vama. Posle 20. jula možete očekivati poziv na događaj gde ćete upoznati starog poznanika - on je sada potpuno druga osoba, i to će vas iznenaditi. Pazite na svoje zdravlje - postoji rizik od pregrevanja ili iscrpljenosti.