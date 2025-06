Njegove reči ne uljuljkuju. Ne maze. One bude, otrežnjuju i postavljaju pitanje: da li si danas učinio nešto da postaneš bolji čovek?

Prenosimo vam njegovu objavu u celosti – kao poziv, kao ogledalo, i kao smernicu za one koji ne žele da tapkaju u mestu.

Mora se raditi na sebi i svojima. Na sebi u duhovnosti, intelektu, pa tek onda fizički. Na svojima: tako što ćemo promišljati o njihovim manama i kako im pomoći da to prevaziđu. Prevasodno primerom, a zatim i savetom ako nam traže to. Postoji i treća solucija, a to je da ispričate neku poučnu priču u kojoj će se oni prepoznati i tako im pomoći.