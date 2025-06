Kroz iskren i detaljan opis na svom TikTok profilu "kanabrx", kao neko ko se preselio u Njujork sa 17 godina i završio studije iz oblasti poslovne analitike, govorila je o svom putu do zaposlenja, ali i svakodnevici u Njujorku, troškovima ali i ljudima i ambiciji koje ovaj grad čine posebnim.

"Nakon završene srednje škole, ja sam upisala fakultet u Njujorku . Dobila sam delimičnu stipendiju, a ostatak je pokrila moja porodica i studirala sam Business Analytics, što je u principu statistika primenjena u biznisu i finansijama. Tokom studiranja sam radila i nekoliko praksi, neke su bile plaćene, neke ne. Ukoliko ste studirali ovde i dobili ste posao nakon fakulteta, vi možete ovde da radite godinu dana bez sponzorstva. Ja sam tako i počela, a nakon toga me je ova firma sponzorisala. Jeste istina da je teško naći sponzorstvo , meni se malo i posrećilo, ali nije nemoguće. Što se tiče viza i svega, ja ne bih pričala na tu temu jer nisam ekspert", rekla je ona u uvodnom delu svog videa.

"Što se tiče života u Njujorku, za mene je Njujork najbolji grad na svetu i j a sam od malena znala da ovde želim da budem. Tri negativne stvari za koje me ljudi najčešće pitaju što se tiče života u ovde jesu:

Jedan, da li je grad prljav? Jeste. Nije najčistiji grad na svetu. Tačno je da ima i beskućnika i đubreta i prljavštine, međutim, grad odvaja ogromnu količinu novca za čišćenje i takođe je vazduh skroz OK, iako ima jako puno saobraćaja.

Dva, sigurnost. Ja se krećem uglavnom samo po Menhetnu. Retko idem u Bruklin ili u Kvins, tako da ne mogu da kažem za ceo Njujork, ali ja se na Menhetnu osećam vrlo sigurno. Naravno, trudim se da ne idem sama noću između dvanaest i pet ujutru. Ne nosim slušalice kad hodam i ne pričam s ljudima koje ne poznajem, ali ja se generalno osećam sigurno, ima jako puno policije i nisam do sad imala nijedan incident.

I treća stavka jeste cena života u Njujorku . Jeste tačno da je Njujork najskuplji grad u Americi. Ove podatke koje ću vam sad dati možete da pogledate i onlajn. Ovde je prosečna plata 82.000 dolara godišnje. To je prosek i to je za jednu osobu. Mislim da je za porodicu potrebno mnogo više", rekla je ona.

Kada je reč o troškovima stanovanja, ona objašnjava da većina ljudi u Njujorku ne kupuje nekretnine, već živi u iznajmljenim stanovima. Prosečna kirija za stan u gradu iznosi oko 3.500 dolara mesečno, dok cene na Menhetnu dostižu i do 5.500 dolara.

"Pozitivna strana jeste što se ovde priča toliko mnogo jezika i što možete da upoznate ljude iz celog sveta. Grad ima odličnu strukturu i tačno je da nikada ne staje i da nikada ne spava. Grad takođe ima puno kulture, zabavnih programa, sporta, gastronomije, svega što možete da zamislite. Ono što je meni najbitnije i što me možda najviše privuklo kod ovog grada jeste što su ovde ljudi nenormalno ambiciozni , jako mnogo rade i bore se za sebe i za svoju budućnost.

Svi žele da uspeju, svi žele da im bude bolje i svi su jako motivisani. Ja zaista verujem u to da ako nešto uložite trud i rad da će vam se to isplatiti i mislim da su ljudi koji su ovde dokaz za to. Nadam se da je ovo bar nekome pomoglo", poručila je ona.