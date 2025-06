Nisu ljubazne samo zbog bontona

– Mi vas ne pozdravljamo samo iz pristojnosti – piše Ioana u opisu videa. – Pravi razlog je to što proveravamo da li ste previše pijani ili bolesni da biste leteli.

Šta rade ako sumnjaju da niste sposobni da letite?

Putnici šokirani ovom informacijom

– Mislio sam da me pozdravljaju jer im se dopadam – napisao je jedan korisnik.

– Ja ih nikad ne pozdravim jer sam introvert – iskren je bio drugi.

– Uvek me pitaju da li želim da sedim do izlaza, izgleda da dobijem A+ na ovom testu – dodao je treći šaljivo.