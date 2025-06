Neke stvari ne funkcionišu, i to vrlo dobro znate, a guranje problema pod tepih nije nikakvo rešenje, samo odlažete neizbežno i činite sebi medveđu uslugu. Otkrivanje emocija vam nikad nije bila jača strana, ali voljena osoba ne može da čita misli i da zna o čemu razmišljate. Slušajte šta organizam želi da vam kaže i prilagodite se njemu.

Osećate se zarobljeno i ne možete da se koncentrišete na toliko mnogo faktora odjednom, sagorećete pre ili kasnije. Ponašanje vašeg partnera je promenljivo i vi zaista nećete više biti u stanju to da trpite. Nemojte se igrati sa zdravljem, morate na vreme da reagujete i da preduzmete određene korake.

Finansijski gubici će veoma loše uticati na vaše mentalno stanje i prosto će vam doći da pobegnete od svega. Naravno, to ne može biti rešenje. Voljena osoba se promenila, ali vam nije jasno zašto. Nema one iste strasti između vas i niste očekivali da to bude tako brzo. Konačno ste odlučili da postanete aktivniji.