Autor u ovoj knjizi otkriva kako je to odrastati kao najbogatiji dečak Beograda toga vremena. - Imao sam apsolutno sve. Šta sam poželeo, bilo mi je stvoreno. Bukvalno mi je skidao zvezde sa neba. Živeo je da ugodi svima, pa čak i nekom nepoznatom, a kamoli meni. Imao sam, pet-šest godina. Imao sam pejdžer, vozio sam kola, 20-30 hiljada maraka u džepu i kupujem svima sve. Trebalo je da to radim kao veliki, sve sam zamenio - kaže autor knjige koja se može kupiti i uz dnevne novine „Dan" u Crnoj Gori.

Za svoga oca kaže da je bio pravi čovek iz naroda:

- U tom njihovom društvu je bio centarfor, kako ja volim da kažem. Duša od čoveka.

U planu je, kako dodaje, i snimanje filma i to po baš po ovoj knjizi.

- Pandemija koronavirusa nam je poremetila planove, do sada bismo sigurno nešto uradili. Želimo da uradimo rekonstrukciju svega toga. Mislim da bi to interesovalo javnost - kaže Mandić za "Dan".