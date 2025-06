MV Vilhelm Gustlof u pogon je pušten 1937. godine kao putnički brod namenjen nacističkoj organizaciji 'Kraft durch Freude'. Umesto imena Adolfa Hitlera, brod je na kraju poneo ime predsednika švajcarskog ogranka nacističke partije. Bila je to Hitlerova odluka koju je doneo na Gustlofovoj sahrani, kada je sedeo pored njegove udovice.

Foto: CBW / Alamy / Profimedia, INTERFOTO / History, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, Prisma by Dukas/RDB, Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy / Profimedia

Kada je dobio poruku preko radija da mu se približava nemački konvoj koji iz mora uklanja neprijateljske mine, kapetan je uključio zelena i crvena svetla zbog čega je Vilhelm Gustlof postao lako vidljiv. To je samo nekoliko sati kasnije presudilo i Vilhelmu Gustlofu i hiljadama ljudi koji su bežali od rata.

Ipak, bila je to posebno hladna noć pa je temperatura vazduha iznosila oko -18°C zbog čega je površinu vode prekrivao tanak sloj leda. Iako su mnogi ljudi poginuli usled udara torpeda ili u nastaloj gužvi na bordu, većina njih umrla je od smrzavanja u hladnoj vodi.

Ukrcavanjem civila na naoružane brodove pod vojnim obeležjima nacisti su vrlo dobro znali da te ljude dovode u smrtnu opasnost. Samo 40 minuta kasnije MV Vilhelm Gustlof bio je na dnu mora . Od više od deset hiljada putnika na brodu, nemačke jedinice uspele su da spasu jedva 1.252 ljudi. Sva četiri kapetana na brodu su preživela, a nacisti su postupak pokrenuli samo protiv jednog od njih, ali on nikada nije osuđen zbog pada nacističke Nemačke.

Foto: Prisma by Dukas/RDB, Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy / Profimedia

S njim se slaže i Hajnc Šon, najistaknutiji preživeli Nemac koji je život posvetio analizi potapanja i utvrđivanju činjenica. U trenutku kada je brod pogođen, on je bio preplašeni 18-godišnjak koji je radio za sitnu dnevnicu. Upravo je on, kao što smo ranije naveli, prvi utvrdio koliko je putnika tačno bilo na brodu i bez njegovog zalaganja se možda nikada ne bi saznala razmera tragedije, ali i on tragediju odbija da karakteriše kao ratni zločin.