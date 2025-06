Imate pravo da se ne slažete s nekim kolegama bez obzira na to što su oni na poziciji mnogo duže od vas. Ljubavni život vam je uvek bio u haosu i nikad niste mogli da ga držite pod kontrolom, to vam se dešava i dan-danas i to ćete teško moći da promenite kod sebe. Umor, malaksalost i konstantna potreba za snom.