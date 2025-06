Cena doručka prema službenim podacima počinje od 123 eura po osobi, pa su mnogi korisnici X-a komentirali da je John morao znati koliko će to otprilike koštati. Jedan korisnik je napisao: "Brate, cena ti je jasno prikazana prilikom rezervacije. Ako si iznenađen, to je tvoj problem." Drugi je dodao: "Trebao si imati okvirnu ideju koliko će to sve stajati."