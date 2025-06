Šta znači ako pronađete izgubljeni venčani prsten na trotoaru, na plaži ili u hotelskoj sobi tokom odmora? Mnogi srpski turisti prethodnih godina pronalazili su burme na plažama u Grčkoj i trudili se da dođu do njihovih vlasnika. Kad im to nije polazilo za rukom, zadržavali su ih, a to, po narodnom verovanju nikako ne bi trebalo raditi.