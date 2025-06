"Pričam danas da podelim onu stranu mog dede koju ljudi ne viđaju često. Za mene, on je samo moj deda. Daje nam bombone i sokove kad roditelji ne gledaju. Uvek želi da zna kako nam ide u školi. Kada sam se našla na listi najboljih učenika, ponosno je pokazivao moje rezultate svojim prijateljima. Zove me tokom školske pauze da pita kako ide moja golf igra i priča mi sve o svojoj. Ali onda moram da ga podsetim da sam u školi i da ću morati da ga pozovem kasnije. Mnogi ljudi su mog dedu stavili kroz pakao i on još uvek stoji čvrsto. Deda, ti si zaista inspiracija i volim te. Mediji prikazuju mog dedu kao drugačiju osobu, ali ja ga poznajem onakvog kakav zaista jeste. On je veoma brižan i pun ljubavi. Zaista želi najbolje za ovu zemlju i boriće se svaki dan da učini Ameriku ponovo velikom," glasio je Kain govor.