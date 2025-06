"Kada sam prvi put došla u Beograd, bila sam potpuno zadivljena. Svi su visoki, svi su zgodni ili vitki. Mnoge žene izgledaju kao da su sišle sa modne piste, naročito kad odete u neke restorane. Obožavam da izlazim i da igram, pa sam morala da se potrudim više. Ovde se ne izlazi u ravnim cipelama. Ako idete u fensi restorane, treba da se pojavite u najboljem izdanju. Ja uvek obujem štikle, obučem lepu haljinu, obavezno se našminkam. I to mi prija, to me inspiriše", rekla je Bler na početku svog snimka na Jutjubu.