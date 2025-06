"Uzela sam jedan zalogaj i oduševljena sam" , rekla je i dodala da je zaboravila koji je tačan naziv peciva. " Pogačica ", dobacio joj je neko sa strane. "O, da, pogačica. Neverovatno je ukusna. Moram da vam objasnim šta mi se najviše sviđa kod pogačice. Prva stvar - količina susama me oduševila. Još je i tostiran, što mu daje hrskav i odličan ukus. Vruća je i sveža", objasnila je Amerikanka.

"Način na koji je sir složen s pecivom je fantastičan. Opsednuta sam ovim i jednostavno to moram da podelim s vama", rekla je dok je uzimala zalogaj. "Zanima me gde ovo još može da se kupi. Je li to lokalno? Ili nešto što može da se pronađe u celoj Hrvatskoj?", upitala je svoje pratioce.