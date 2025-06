U poslednje vreme venčanja se sve češće organizuju na mnogo kreativnije načine nego što je to ranije bilo godinama gotovo ustaljeno. Novi mladi bračni parovi su rešili da krše tradiciju i ne haju mnogo za "nepisana pravila" koja su se sledila generacijama.

Jedno od pitanja koje je uvek vruća tema uoči svake svadbe, ma u kom delu sveta bila, jeste to: Da li će mlada uzeti prezime od supruga nakon sklapanja braka. U Srbiji se to gotovo podrazumeva iako se poslednjih godina devojke sve češće odlučuju na to da muževljevo prezime dodaju na svoje. Ali treća opcija nije postojala.