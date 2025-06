Važno je i u čemu i na čemu spavate. Najbolje je da birate posteljinu od prirodnih tkanina poput lana, pamuka ili svile. Međutim, izbegavajte sintetička vlakna, u kojima se telo više znoji. U letnjim mesecima, naravno, odustanite od debelih jorgana ili ćebadi. Ako volite da budete nečim pokriveni dok spavate, neka to bude tanak čaršav.

Pored toga, rotirajuće lopatice, koje duvaju polen i prašinu, mogu kod nekih ljudi da izazovu polensku groznicu, otežaju disanje i, kao rezultat toga, spreče san. Pored toga, dolazi do isušivanja kože, grla, usta, što je rezultat hladnog vazduha koji se izduva. Hladan vazduh takođe može da dovede do napetosti mišića, a ujutru do grčeva i ukočenosti.