Rakovi su emotivni, brižni i neverovatno intuitivni. Uvek će prvi osetiti kada vam je potrebna uteha – čak i pre nego što vi to sami shvatite. Međutim, njihova osetljivost i spremnost da daju često se tumače kao slabost. Sve dok ljudi ne ostanu bez tog empatičnog oslonca. Rak zna da sluša, razume i oprašta – ali je, nažalost, vrlo često prva osoba koju ljudi uzimaju zdravo za gotovo.

Device su analitične, odgovorne i neverovatno pouzdane. Ako se pojavi problem, one će ga rešiti. Ako neko nešto zaboravi, Devica neće praviti dramu – samo će preuzeti stvar u svoje ruke. I upravo zato što sve funkcioniše dok su one u blizini, ljudi često ne primećuju koliko u stvari zavise od njih. One su tiha snaga svakog tima, porodice ili prijateljstva – i zato često ostaju u pozadini.