Početak letnje sezone donosi i vreme godišnjih odmora, a mnoge porodice se odlučuju da na more krenu sopstvenim automobilom. Pored poštovanja saobraćajnih propisa i redovnog pravljenja pauza tokom puta, vozači vernici često uoči polaska izgovaraju i molitvu – kako bi put prošao mirno, a oni bezbedno stigli na svoju destinaciju.

"Gospode Bože, koji upravljaš koracima ljudskim, pogledaj milostivo na mene i oprosti mi svaki namerni i nenamerni greh, blagoslovi moju dobru nameru i upravljaj mojim putovanjem u odlasku i povratku, usrdno ti se molim, usliši i pomiluj me.

Gospode, kao što si poslao anđela pratioca Isaku i Toviji i tako učinio njihov put mirnim i prosperitetnim, tako mi sada pošalji anđela mira, da me vodi na svako dobro delo i izbavi me od vidljivih i nevidljivih neprijatelja i od svakog zlog iskušenja, da se vratim u tvoju slavu u zvuku, miru i sreći, Molim Te, čuj me i smiluj mi se. Amin."