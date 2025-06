Kako se navodi u radu dr Halenbeka pod nazivom „Palliative Care in the Final Days of Life“ (JAMA, 2005), prvi znak približavanja smrti je potpuni gubitak apetita .

Neposredno zatim, kao što ističe i prospektivna studija o procesu umiranja kod pacijenata u terminalnoj fazi raka koju navodi Halenbek (Morita et al., American Journal of Hospice and Palliative Care, 1998), dolazi do gubitka osećaja žeđi. Iako porodica često pokušava da umirućem ponudi vodu, u toj fazi organizam je više ne prepoznaje kao neophodnu.