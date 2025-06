Pripadnici ovog znaka vole stabilnost, kontrolu i sopstveni tempo – i to se odnosi na sve, od spremanja do donošenja odluka. Kada ih neko požuruje, osećaju pritisak koji doživljavaju kao napad na njihov unutrašnji mir. Tada lako postaju tvrdoglavi i još sporiji, kao da time žele da dokažu da ih niko neće požurivati. Ne vole osećaj da ih neko gura ili im određuje ritam jer veruju da najbolje znaju kada je pravi trenutak za nešto. Ako želite da nešto urade brzo – nikako im to nemojte reći.