Radi kao profesor engleskog jezika, vodi ture za obilaske pabova, svira kantri i bluz muziku, a na Jutjub kanalu Attic life ispričao je zašto je ostao u Srbiji i koje su sličnosti između Srba i Amerikanaca.

Roli je Amerikanac koji je živeo na Tajlandu, Kostariki i Slovačkoj, ali je izabrao Srbiju kao svoj dom. Ovde živi već deset godina. Radi kao profesor engleskog jezika, vodi ture za obilaske pabova, svira kantri i bluz muziku, a na Jutjub kanalu "Attic life" ispričao je zašto je ostao u Srbiji i koje su sličnosti između Srba i Amerikanaca.

"Ostao sam u hostelu i otišao u Skadarliju, čuvenu boemsku četvrt. Sećam se da sam ušao u kafić i momak me je pitao: "Ti si Amerikanac?!" i ispričao mi priču o NATO bombardovanju. Bio sam malo zabrinut, pomislio sam: 'Ovo nije način na koji želim da započnem razgovor'", priseća se Roli svog ranog iskustva u Srbiji.

Međutim, ispričao je šta se dalje desilo:

- Rekao mi je: "Hajde da probamo naš hamburger, probamo naše ćevape." Platio mi je večeru, počastio me rakijom i onda samo rekao: "Dobro došli u Srbiju!". To je bila moja prva ili druga noć ovde. I to je ostavilo utisak na mene! - rekao je on na podkastu.

Odustao je od padeža

Dva meseca po dolasku u Srbiju, pohađao je kurs srpskog jezika, ali nije mogao da ga savlada.

- Engleski jezik ima samo jednu deklinaciju – jedninu i množinu. Srpski ima sedam deklinacija. Ne mogu samo da kažem: "Imam kafu". Moram da kažem: "Imam kafu, kafu, idem na kafu". Bio sam toliko frustriran jer sam pokušavao da ga naučim savršeno, i onda sam konačno odustao i sada ne koristim padeže. I postalo je lakše! I dalje zvučim kao stranac, ali barem mogu da prođem, ako se ne brinem toliko o gramatici - rekao je o tome kako je pojednostavio svoj život.

On je opisao Srbiju i Srbe na veoma živopisan način. "Moja šala – kada me ljudi pitaju kakvi su Srbi, ja kažem: 'Zamislite da su Rusija i Španija imale dete. To je Srbija."

Takođe je rekao da je primetio mešavinu slovenske i mediteranske kulture. "Sve je slovensko. Imate ćirilicu, imate pravoslavlje, imate rakiju. Ali ima nešto u toplom vremenu i toj blizini Mediterana, što tamo čini tu italijansku, španski vajb", rekao je Amerikanac.

"Najbolja srpska reč"

On je rekao da je Srbija promenila neke od njegovih navika. "Moji prijatelji u SAD su primetili da više ne razmišljam previše o nekim stvarima. Samo kažem - je*i ga". To je najbolja srpska reč", rekao je on, dodajući da je u Srbiji postao opušteniji i direktniji.

On kaže da su tri najbolje stvari u Srbiji gostoprimstvo, roštilj i opuštena atmosfera.

"Ovde je opuštenije. Sviđa mi se što je ritam ovde malo sporiji u odnosu na onaj na koji sam navikao. Mnogi su mi rekli da se previše brinem o nečemu ili da se krećem prebrzo. Ovde su mi često govorili: 'Polako'".

Kaže da su Amerikanci stalno u pokretu. Stalno nešto radimo. Ja sam iz malog grada, ali čak i tamo se stalno očekuje da se sve uradi odmah. Ovo je još gore ako živite u Njujorku ili nekom drugom većem gradu. Međutim, čak i u malim gradovima, još uvek postoji velika želja da se sve organizuje, strogo i na vreme ", rekao je on.

Verio se sa Srpkinjom

Kaže da mu je tresenje postalo omiljeno jelo, a čak organizuje i izlete na gastronomske festivale. Veren je sa Srpkinjom, a nada se da će uskoro dobiti državljanstvo.

- To mi olakšava pristup kada razgovaram sa ljudima. Mogu da ispričam celu priču o tome kako sam došao ovde i kako mi se sviđa, ali ponekad je jednostavnije reći: "Imam Srpkinju." Većina ljudi kaže: "Oh, bravo! Ona te je osvojila, dovela te ovde." To čini situaciju malo lakšom - našalio se on.

Interesantno je da je rekao da su Amerikanci iz malih gradova prilično slični Srbima iz manjih gradova: "Ja sam iz malog grada i uživam u kretanju po manjim gradovima u Srbiji. U koju god zemlju idete, ljudi iz malih gradova su malo opušteniji, ponekad konzervativniji, ali obično ljubazniji, bez obzira odakle ste".

