Prema izveštaju Page Sixa, Džoan Lundberg, u to vreme samohrana majka dvoje dece, upoznala je Kenedija 1956. godine. Ona je imala 23, a on 39 godina. Rukopisi i dnevnici koje je Lundberg podelila s autorom knjige sugerišu da je njihova romansa započela u Kaliforniji. Kenedi je već bio u braku s Džeki Kenedi, dok je Lundberg bila mlada žena koja, prema vlastitim rečima, nije mogla odoleti njegovom šarmu.

"On bi podigao čitavu sobu svojom prisutnošću. Ljudi su se stalno motali oko njega. Mislila sam da je to zato što je političar, ali shvatila sam da je to jednostavno on - Džek," napisala je Džoan. Te iste večeri završili su u skromnom motelu pod lažnim imenima, "gospodin i gospođa Robert Tompson." Seks je, kaže, bio "divlji", a Kenedi joj je već iduće jutro poverio svoje brige, nesigurnosti i nezadovoljstvo brakom s Džeki, kojeg je opisao kao "ugovoreni brak"