"Već neko vreme nisam pričao o Srbiji. Hteo sam da planiram put ovog leta, ali nisam uspeo iz više razloga. Čak me je i Exit festival u Novom Sadu pozvao. Eh, nadam se da ću sledeće godine uspeti! Ipak, želeo sam da uputim nekoliko reči hvale Beogradu i Srbiji! Za sve vas koji me pratite tek odnedavno, obavezno posetite Beograd. To je sve ono što London pokušava da bude! Prelep je, izuzetno čist, a ljudi u Srbiji su neverovatno ljubazni!