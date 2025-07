Međutim, pre nego odlučite da promenite karijeru, treba znati da pilotiranje nije klasičan posao od 9 do 17 sati. Rej često ima slobodne dane bez letenja i duga čekanja između odlaznih i povratnih letova.

Na primer, jedan od njegovih omiljenih letova je ruta između aerodroma JFK i Finiksa u Arizoni, koja uključuje 24-satni boravak između letova. Iako uživa u toj ruti, kaže kako to nije najisplativiji scenario jer je van kuće čak 40 sati, a plaćen je samo za 10 sati leta. Zbog toga se sve više fokusira na letove koji donose više zarade uz manje čekanja. “Današnji let obuhvatao je rutu od Lagvardije (LGA) do Dalasa (DFW) i nazad”, rekao je Rej za Daily Mail.