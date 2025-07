Sve je više ljudi koji se žale da su na granici ostali bez pasoša ili da im carinici vrate tuđi a to se prema rečima svedoka na raznim grupama po društvenim mrežama najčešće dešava na ulasku u Makedoniju na putu ka Grčkoj, pa i na grčkoj granici.

- Pre 10 dana, u odlasku, na ulasku u Makedoniju carinik zaboravi da nam vrati 1 (od 5) pasoša. Uzeo ih je bukvalno na 5 sekundi i vratio, nije mi ni palo na pamet da je mogao jedan da ostane kod njega. Kad smo došli do izlaza problem, nema pasoša. Nije ni važno bilo čiji je propust, trebao on da vrati, trebali i mi da pogledamo, al činjenica je da pasoš nemamo i da ne možemo dalje - prepričava svoje iskustvo žena koja je na put krenula sa suprugom i troje dece.

- Poslali ga po nekim našim ljudima, hvala im do neba! Jedino sto smo mi sa troje dece, od toga jedno 5 godina i jedno jednu, čekali 4 sata na granici, od 10 do 14 časova, po vrućini da dobijemo pasoš nazad. Kaže carinik da se to dešava bar 4 puta dnevno, jer ko radi taj i greši, pa ne bi bilo loše da se napiše neki podsetnik/upozorenje ostalima da proveravaju dokumenta koja su im vraćena kako bi izbegli ovu vrstu maltretiranja i neprijatnosti - poručila je žena koja je sa porodicom prošla kroz ovaj neprijatan "tretman".