Romski horoskop ima 12 znakova kao i horoskop koji poznajemo, ali to mu je jedina sličnost sa standardnim Zodijakom. Ovo je romski horoskop za svaki znak za jul 2025.

Ovaj mesec će vam ispuniti šolju do vrha! Prvih deset dana u mesecu doneće neočekivani poklon ili znak pažnje od voljene osobe. Od 12. do 18. jula, vaš kreativni dar će se manifestovati - možda ponuda za saradnju. Posle 20. jula čuvajte se spontanog trošenja para.

Jul će vam isplesti venac od sunčevih zraka! Tokom vatrenih vrhunskih dana (20-22. jul), sudbina će vam pokloniti neočekivani poklon - možda prijatno iznenađenje od voljene osobe ili neočekivanu radost. Međutim, budite strpljivi 7-11. jula - moguća su mala neslaganja sa rođacima. Finansijska sreća će sijati od 16. do 19. jula - posebno poslušajte savete starijih članova porodice.

Jul će obasjati vaš život novim perspektivama! Tokom vatrenih dana (20-22. jul) imaćete važan uvid - odgovor će doći kroz reči kooje ćete slučajno čutii. Ali od 12. do 14. jula kontrolišite svoje emocije - mogući su izlivi besa. Finansijsko prosvetljenje će doći od 19. do 21. jula - pokažite inicijativu u kreativnim projektima. Bolje je odložiti velike kupovine do avgusta.