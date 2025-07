Što je JOMO?

Nazvan JOMO, što bi u prevodu značilo radost propuštanja, ovaj fenomen pokazuje da mladi danas pronalaze zadovoljstvo u izbegavanju velikih okupljanja i zabava, radije ostajući kod kuće kako bi se posvetili aktivnostima poput kuvanja i gledanja filmova. Dakle, FOMO je akronim za "fear of missing out", odnosno osećaj straha da ćemo propustiti nešto uzbudljivo ili zanimljivo. JOMO je, s druge strane, akronim za "joy of missing out", što u prevodu znači radost propuštanja.