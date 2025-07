A koje će doći možda kroz poruku, razgovor ili jednostavno razumevanja. Ali evo u čemu je stvar? Dok ono stigne, više vam neće biti potrebno. J er pun mesec ne donosi samo izvinjenja. Donosi osnaživanje . Pokazuje vam da oproštaj može biti poklon koji dajete sebi. A ponekad, sloboda počinje ne kada neko kaže da mu je žao, već kada prestanete da čekate da to urade.

Sada, dok Pluton nastavlja svoje transformativno putovanje kroz Vodoliju, vaš emocionalni pejzaž počinje da se osvetljava. Sloj po sloj, oslobađate se onoga što vam više ne pripada. A onda, dok pun Mesec bude izlazio u Jarcu 10. jula 2025. godine, bacajući svoju svetlost na vašu kuću komunikacije, dešava se nešto neočekivano. Glas iz vaše prošlosti se vraća. T o može da bude stara ljubav. Ili neki prijatelj. Možda i član porodice čije vas je ćutanje bolelo više od svake izgovorene reči. Ma ko to bio, reći će vam da mu je žao.

I ponovo ćete se svega setiti. Oživećete stare rane. Ali to vas više neće definisati. Jer sada razumete nešto moćno: vaša sloboda nikada nije bila vezana za njihovo izvinjenje. Već ste oslobodili sebe. Njihove reči više nisu ključ, one su potvrda koliko ste daleko stigli. Ovaj trenutak nije o njima. Radi se o vama. Vašem rastu. Vašoj otpornosti. Vašoj tihoj, neospornoj transformaciji. I možda, samo možda, osetite i saosećanje. Jer da bi se suočili sa svojim greškama, morali su da prođu kroz sopstvenu vatru. A vi? Vi ste se uzdigli iz svoje. Ovo nije povratak nečeg starog. To je početak nečeg novog. I počinje sa vama.