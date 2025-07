Posebno pošteni i dobri ljudi kada se suočavaju sa teškim životnim situacijama, te im se čini da nikako da dođu do nekoliko trenutaka sreće, znaju da kažu da ispaštaju zbog tuđih greha. A da li je to uopšte tačno?

- To ne bi trebalo da nas opterećuje. Ako nešto postoji, to samo Bog zna. Naša vera tvrdi da ne ispaštamo grehe predaka. Svako ko se krstio, počeo je novi život. Sve što je bilo pre, kroz gene i krv, opere se u vodi krštenja. Zato niko ne treba da opterećuje svoj život na taj način. Da li postoji blagoslov ili prokletstvo na porodicu, to je pitanje Božije volje, a mi to ne možemo ispraviti. Ono što možemo je da živimo pobožno. Prema Jevanđelju, naš život počinje krštenjem, i od tada živimo potpuno novi život - objašnjava otac Gojko i dodaje: