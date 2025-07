– Vozio sam kroz zonu gde je ograničenje 35 milja (50 km na sat), a ja vozio 70 (110 km na sat). Zaustavi me policajac i pita: „Oče, kuda žurite?” Kažem da idem u bolnicu Rush St. Luke, jer je čovek na samrti. Policajac mi kaže: „Idite za mnom.” Uključi rotaciju, vozi ispred mene do same bolnice. Kad smo stigli, porodica mi prilazi i zahvaljuje što sam stigao na vreme. Policajac samo kaže: „Znao sam da ne lažete“ – ispričao je Vesin.