Mek kao pamuk, strašno nežan i osećajan, ali razigran kao i svaka beba. Mnogo mu se smeju kad pokušava da bude ozbiljan pas

Zovem se PanKer. Ili Zvrk. Ili Đole. Ili Šišmiš. Možda i Gremlin. Još nisam odlučio – čekam da mi ti daš pravo ime. Onaj ko me udomi, imaće privilegiju da izabere kako će me zvati kad vikne da dođem na maženje (ili da ne diram papuče). Lično, nije me briga, možeš me zvati kako god hoćeš, mada je PanKer mnogo dobra fora, osećam se nekako pankerski. Ma, samo ti mene zovi!

Da vam kažem sad nešto o sebi. Ja sam jedan veličanstveni mešanac, ima u meni pulija, terijera, a najviše patuljastog šnaucera. Ma predobro sam umešen da ispadnem ovakav jedini na svetu. Imam samo pet meseci. Crn sam kao noć, sa mlečnim zubima i mlečnim srcem. Hoću da kežem, mek sam kao pamuk, strašno sam nežan i osećajan, ali razigran kao i svaka beba. Mnogo mi se smeju kad pokušavam da budem ozbiljan pas, ali kapiram da je to zato što sam neodoljiv.

PanKer

Ostavili su me da izgorim

Moja sudbina? Pa od vas zavisi kraj, ali početak je bio užasan. Na +40 stepeni bio sam vezan za žardinjeru kod Hrama Svetog Save. Sam. Bez vode. Bez igde ikoga. Možda sam uspeo da se oslobodim. Možda me je neko pustio. Ne sećam se tačno – to je za mene već prošlost. Ono što znam jeste da su me pronašli ljudi sa ogromnim srcem. Spasili su me s vrelog asfalta, okupali, očistili od parazita, uradili 4D test – zdrav sam kao dren! I dobio sam privremeni dom, puno ljubavi, ali… Oni već imaju dva psa i nemaju prostora da me zadrže zauvek.

Ali od njih ću dobiti najbolje preporuke, to vam je garantovano. Kažu da sam sjajan. Volim druge pse, obožavam ljude, mazim se kao da mi je to posao, i uvek se trudim da budem zabavan. Biću vakcinisan pre udomljenja, nalazim se u Beogradu, ali mogu da putujem bilo gde – prevoz je obezbeđen!

Zato pišem ovu poruku – možda si baš ti osoba koju tražim. Naravno, ti znaš da lanac nije za psa, nego za bicikl, zato nek me ne zove niko ko ima ideju da me stavi u kavez ili na lanac! A ja zauzvrat obećavam da ću biti veran, veseo i uvek uz tebe. Voleću te do kraja svog malog srca i nazad. Svaki dan. Budi moj čovek! Hoćeš? Hajde, pozovi Anu na +381 64 165 2625, samo požuri sigurno će biti pravi grabež za mene, jer sam neodoljiva njuška.