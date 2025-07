Ko je zapravo IShowSpeed? Internet senzacija koja ruši sve granice Ako ste ikada proveli više od pet minuta na YouTube‑u ili TikToku , gotovo je nemoguće da niste naišli na energičnog mladića koji vrišti, skače, pleše, psuje, peva i strastveno navija za Ronalda – sve to u istom live streamu. Zove se Daren Votkins Junior, ali ga ceo svet zna kao IShowSpeed.

Iako je postao poznat kroz gejming, posebno uz FIFA i NBA 2K, brzo je prešao i na IRL sadržaj, muzičku karijeru i sportske turneje. Njegova pesma "World Cup" postala je globalni hit, a Speed je postao sinonim za navijača broj 1 Kristijana Ronalda . Fanovi ga prate na turnejama po Evropi, gde često izaziva haos - od blokiranih ulica do povređenih članova obezbeđenja.

Međutim, njegov put nije prošao bez kontroverzi. Više puta je bio banovan sa platformi zbog neprimerenog ponašanja, izazivao je požare u sobi, skakao preko automobila u live prenosima, i čak završio u bolnici u Japanu zbog ozbiljne infekcije. Ali sve to ga nije zaustavilo, naprotiv, čini se da svaki incident njegovu popularnost samo još više pojačava.

Dobitnik je brojnih nagrada, uključujući Streamer of the Year i Best International Streamer, a 2025. godine pojavio se i na WWE Royal Rumble-u, izazvavši oduševljenje fanova i preko 250 miliona pregleda na društvenim mrežama.