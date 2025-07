Sada naučnici možda imaju odgovor, barem kada je reč o muškom telu . Istraživači sa Kineske akademije nauka otkrili su koji tip muške građe žene smatraju najprivlačnijim . A njihova otkrića bi mogla da obraduju sve one sa tzv. "dad bod" izgledom - malo jačom i opuštenijom figurom.

Kroz istoriju su se ideali ženskog tela drastično menjali - od oblinastih figura poput Merilin Monro 1950-ih, do izuzetno mršavog izgleda 1990-ih. Međutim, muško telo do sada nije bilo u fokusu sličnih istraživanja.

- Fizička privlačnost kod muškaraca je znatno ređe proučavana - navodi se u studiji koju je predvodio Fan Sja, objavljenoj u časopisu "Personality and Individual Differences".

Kako bi došli do odgovora, naučnici su prikupili 283 ispitanika iz Kine, Litvanije i Velike Britanije. Pokazali su im 15 crno-belih slika muških tela sa različitim BMI vrednostima - od 20.1 do 33.7 - dok su lica bila zamućena. Zadatak ispitanika bio je da ocene privlačnost tela na skali od 1 (najmanje privlačno) do 9 (najprivlačnije).