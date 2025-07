Ejmi Lin Bredli nestala je pre 26 godina, a njen nestanak još uvek je misterija. Dana 21. marta 1998. godine Ejmi Lin Bredli krenula je sa porodicom na karipsko ostrvo Kurasao kruzerom "Rhapsody of the Seas".

Iščezla je bez traga 24. marta 1998. godine, a njen nestanak pre 27 godina i uverenje njenih roditelja da je još uvek živa sada su tema dokumentarne serije u tri dela "Amy Bradley Is Missing", koja stiže na Netfliks 16. jula.

- To nije neobično u nerešenim slučajevima, pogotovo jer telo nikada nije pronađeno, a FBI i dalje slučaj označava kao "otvoren“ - rekli su Mark i Lot.

- Što smo više upoznavali Bredlijeve, to su dve stvari postajale sasvim jasne: prvo, da je uverenje porodice da je Ejmi još uvek živa bilo i ostalo nepokolebljivo, i drugo, da možda zaista jesu u pravu - stoji u izjavi.

U subotu, 21. marta 1998. godine, porodica Bredli krenula je na ono što je trebalo da bude zabavna sedmodnevna avantura sa "Royal Caribbean International"-om. Brod "Rhapsody of the Seas" kompanije "Cruise Line", sa polaskom iz San Huana u Portoriku, isplovio je dva dana kasnije ka Kurasau.

Da li je slučajno pala u more?

- Kada smo otkrili da je Ejmi nestala, zamolili smo osoblje broda da ne spuštaju most, da ne dozvole nikome da napusti brod. I rekli smo im da bi nam, ako bi Ejmi napustila sobu duže od 15 minuta, ostavila poruku . Ipak su spustili most. Ljudi su napustili brod u Kurasau - rekla je majka Iva 2005. godine.

Sedam godina kasnije, 2005, njena porodica je dobila jezive slike koje su ukazivale na to da je ona možda bila žrtva trgovine ljudima. Slike - koje su javno objavljene nakon što su dostavljene vlastima kao "dojava" - prikazuju ženu koja jako liči na Ejmi, kojoj kao da je neprijatno dok pozira samo u donjem vešu.

Dokumentarna serija u tri dela pod nazivom "Amy Bradley Is Missing" bavi se Ejminim nestankom i višedecenijskim istražnim naporima koje je on izazvao. Takođe istražuje razne tragove i navodna viđenja tokom godina koja su mučila njenu porodicu u neprestanoj potrazi za odgovorima. Serija istražuje okolnosti koje su dovele do trajne misterije njenog nestanka.