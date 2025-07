Svi imamo one trenutke kada prst krene prema drugima, a ogledalo ostane čisto. Ali, neki horoskopski znakovi u tome su pravi majstori. Njihova sposobnost da detektuju tuđe greške je neverovatna – precizna kao hirurški rez, brza kao misao, a ponekad i urnebesno dramatična. Ali kada treba priznati sopstveni doprinos problemu ? E, tu nastaje tišina. Ili odbrambeni monolog.

Strelci su iskreni, zabavni i puni filozofskih uvida, ali kada dođe trenutak za lično preispitivanje, njihova samorefleksija često izostaje uz izgovor „takav sam, i to je u redu“. Ako se nešto zakomplikuje u odnosima, Strelac će vam sve objasniti logikom, iskustvom i anegdotom iz života. A sve to često završi zaključkom da je druga strana preosetljiva, nefleksibilna ili previše ozbiljna. Strelac ne podnosi osećaj krivice jer ga doživljava kao ograničenje slobode. Umesto toga, radije će zaključiti da je sve zapravo životna lekcija, ali za vas. On već zna šta treba. A ako i ne zna, ponašaće se kao da zna.