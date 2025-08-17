Slušaj vest

Zanimljiv post na Redditu privukao je pažnju – srpski turisti traže savete za letovanje u Hrvatskoj.

- Zdravo komšije, imam pitanje za vas. Nas petoro bi želelo da letuje u Hrvatskoj, a dolazimo iz Srbije. Voleli bismo da čujemo od vas gde je najbolje za nas mlade i vaše preporuke. Budžet nam je između 600 i 1000 evra po osobi. Ostali bismo sedam dana - napisao je korisnik i dodao da vole izlaske, ali i da žele da se kupaju.

Ubrzo su usledili brojni komentari i saveti Hrvata.

Mnogi su im preporučili Makarsku.

„Po meni je Makarska super, ima noćni život, puno mladih, a obala Makarske i okolnih mesta je prelepa. Blizu su ostrva Hvar i Brač, pa možete otići i na jednodnevni izlet brodom“, „Najlepše plaže na svetu su u Makarskoj“, „Nisu baš najlepše, ali slažem se da je Makarska odličan izbor za ono što traže“, nizali su se komentari.

„Makarska je dobra, ali samo ako nađu mesto za peškir na plaži“, našalio se neko.

„Nikako Zrće“

Naravno, mnogi su im pisali da posete Zrće, ali bilo je i onih koji se nisu složili s tom idejom. „Zrće nikako“, napisala je jedna korisnica i dodala: „Vodice, Krk ili Zadar bi bile moje top tri destinacije i za žurke i za odmor.“

Njen komentar izazvao je podeljena mišljenja.

Split Foto: Shutterstock

„Ova tri grada i žurke u istoj rečenici su malo smešni“, odgovorio joj je neko. „Možda tebi. Ja sam se uvek super provela u sva tri mesta“, dodala je korisnica.

Vodice, Rab i – Gorski kotar

„Meni lično je deo obale od Rijeke do Zadra najnezanimljiviji na Jadranu. Istra je jako lepa, ali pravo more za mene je južnije od Splita“, „Glasam za Vodice, izlasci su odlični i generalno je živahno, lepe plaže i nekako je sve lokalno – nema previše turista“, „Meni lično je Lopar na Rabu predivna plaža pa možda možete da kombinujete par dana i tamo“, bili su još neki od komentara.

„Na obali je sve jako skupo, pa bih vam ja pre preporučio Liku i Gorski kotar. A i tamo vam neće biti toliko vruće“, napisao je neko.

