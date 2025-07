Jarčevi znaju koliko vrede i ne trude se da to sakriju – čak ni onda kada bi možda trebalo. Njihov ozbiljan pristup životu i naglasak na postignućima mogu delovati kao hladna distanca i snobizam. Često imaju visoke standarde, ne samo za sebe već i za sve oko sebe. Kada neko ne ispunjava njihove kriterijume, Jarac to jasno daje do znanja.