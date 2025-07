Prema najnovijim podacima, učestalost karcinoma povezanih s pušenjem u Švedskoj je 41% niža od evropskog proseka, a broj smrtnih slučajeva uzrokovanih pušenjem gotovo je prepolovljen. To su nalazi izveštaja No Smoke, Less Harm, koji je predstavila mreža javnozdravstvenih stručnjaka Health Diplomats.