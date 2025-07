Jakovljević je objasnila da je retrogradni Merkur jedan od najvećih astroloških fenomena jer obuhvata sve sfere života koje se tiču komunikacije, obraćanje, informacije, logistika i tehnika. Iako se čini da Merkur ide unazad, to je, kako kaže, optička iluzija, on samo usporava svoj hod, a to stvara osećaj konfuzije jer pogađa osnovne komunikacione sfere.