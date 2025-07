Kada je američki travel bloger Stiven Kenon odlučio da spakuje kofere i krene na još jednu avanturu, nije ni slutio da će ga upravo Srbija ostaviti bez daha. Nakon što je obišao 14 zemalja širom sveta , stigao je i do Beograda – i, kako sam kaže, ovde iskusio najpozitivniju energiju do sada.

"Srbi deluju kao izuzetno srećan narod. Kao da su svi super srećni. Gde god da sam prošao, svuda su ljudi jako ljubazni. To mi je potpuno drugačije iskustvo u odnosu na druge balkanske zemlje", rekao je on, a onda dodao da to, takođe ne odgovara i savetima koje je dobijao pre nego što je stigao u Srbiju: