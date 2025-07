Ovo je Bikram Čouduri:

Seksualno uznemiravanje i nezakoniti otkaz Džafa-Boden je radila kao šef pravnih i međunarodnih poslova u Čoudurijevoj školi joge u Los Anđelesu od proleća 2011. do marta 2013. godine, kada je kako tvrdi naglo dobila otkaz na svom visoko plaćenom poslu jer je odbila da zataška istragu u vezi sa optužbom za silovanje.

Ubrzo je stvorio franšizu, a svi koji su hteli da postanu učitelji vruće joge trebalo je prvo tokom devet nedelja da prođu obuku kod samog Bikrama, sa njim provode gotovo 24 sata dnevno, za sertifikat iskeširaju od 12.500 do 16.600 dolara i to ponavljaju svake tri godine. Samo u SAD-u otvoreno je 650 njegovih studija, uz stotine drugih u Evropi, Aziji i Australiji. Cena otvaranja samo jednog studija iznosi do 10.000 dolara.