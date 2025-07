Porodične i kućne investicije su prioritet u avgustu. Do 25. avgusta, Venera i Jupiter u vašem znaku čine troškove na dom i najbliže posebno korisnim. Ipak, pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta može da donese nepredviđene izdatke vezane za tehniku ili popravke. Nakon 25. avgusta, poželećete da se počastite nečim lepim. Slobodno to i uradite, ali uz planiranje i štednju za dugoročne ciljeve.

Zvezde vas podstiču da sredite svoj ljubavni život. Nakon 11. avgusta, kada Merkur krene direktno, komunikacija će biti jasnija. Moći ćete bolje da izrazite svoja očekivanja i privučete osobu koja vam zaista odgovara. Kraj avgusta je idealan za uvođenje zdravih navika u ljubavni život, od plana za izlaske do samousavršavanja. Ako ste u vezi, vreme je za "generalno čišćenje". Analizirajte šta funkcioniše, a šta ne. Uvedite navike koje jačaju odnos, bilo da je to zajedničko planiranje, briga o zdravlju ili pažnja prema sitnicama.

Mesečni horoskop za avgust 2025. godine donosi balans između želje da se počastite i potrebe za štednjom. To će biti glavna tema meseca. Mars u vašem znaku vam daje energiju za traženje dobrih prilika i dodatnih prihoda. Venera u Raku do 25. avgusta savetuje ulaganje u dom i odnose, a kasnije u sebe i svoj stil. Pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta može da donese spontane troškove na zabavu ili hobi. I to je u redu, sve dok su to male radosti koje ne ugrožavaju budžet.