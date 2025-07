Bik

Posao: Neće više biti prošlonedeljnih zastoja. Vaša kreativnost i originalnost doći će do izražaja. Ohrabriće vas spoznaja da vaša dela daju rezultate. Učvrstićete odnose s kolegama.

Ljubav: Raščistite ljubavnu situaciju. Ako to uradite to odvažno i stavite jasno do znanja drugoj strani da ne pristajete na ustupke, izvesno je da ćete u tome i uspeti.