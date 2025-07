Rakovi, ne bojte se da krenete ispočetka. U četvrtak, 31. jula, događa se Merkur Kazimi u znaku Lava. To je moćan trenutak i vaša šansa za novi finansijski početak. Venera je u vašem znaku i dodatno pojačava vaš šarm i sposobnost privlačenja novca, piše astrolog Kejt Rouz za "Your Tango". Iskoristite to! Preuzmite inicijativu i ne čekajte da se nešto dogodi – vi to učinite! Iskoristite ovu priliku da pokrenete promenu. Ponašajte se kao neko ko zna šta zaslužuje i novac će vas pratiti.