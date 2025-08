Glumac filmova za odrasle iz Srbije, Milan Ponjević, poznatiji kao Lanmi Majami, pojavio se na AVN Awards sa Čeri Kis, najpoznatijom srpskom glumicom filmova za odrasle.

AVN Awards su inače najprestižnije godišnje nagrade u industriji za odrasle, a često ih nazivaju i "Oskarima pornografije".

"Delegacija - reprezentacija"

Njihova zajednička objava s ovog događaja je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a samo neki od njih su: "Ambasadori Srbije na AVN-u, bogme ima čime da se ponosimo", "Najjači ambasadori", "Najjači tandem", "Živi, mladi i lepi sto pet godina bili", "Srbi preuzimaju", "Lepše i nevulgarno obučeni nego 90% Holivuda na crvenom tepihu", "Koliko ste savršeni zajedno", "E, bravo ti ga, brate"...

Lanmi Majami i Čeri Kis su pozirali fotoreporterima na crvenom tepihu, a snimak je objavio upravo Lanmi na svom Instagram profilu uz opis:

Lanmi Majami - prvi Srbin u vrhu industrije za odrasle

Milan Ponjević, poznatiji kao Lanmi Majami, Srbin je iz Zrenjanina, koji je tokom studija otišao u Ameriku preko programa "Work & Travel" s ciljem da tamo ostane i izgradi karijeru u industriji za odrasle.

U jednom intervjuu je pričao kako je uopšte ušao u taj svet, kakav je rad sa glumicama iz tog žanra, da li je sa nekom od njih bio u vezi i da li bi se vratio u Srbiju.

- U Ameriku sam otišao kao student, a u industriju sam ušao tako što sam to iskreno želeo. Moje misli su bile fokusirane na to još od moje petnaeste godine. Znao sam da sam rođen za to! U Ameriku sam otišao sa namerom da postanem deo industrije za odrasle. Tako da... pazite šta želite, možda vam se i ostvari - rekao je Lanmi Majami.

Lanmi Majami je otišao u Ameriku s ciljem da izgradi karijeru u industriji za odrasle Foto: Instagram/milan_ponjevic

- U Americi audicija za to ne postoji, bar ne da ja znam. Dugo sam pretraživao po internetu sve o industriji za odrasle. Prijavio sam se gde god je to bilo moguće. Slao sam mejlove, pisao tekstualne poruke, zvao razne brojeve, slao fotografije. Tako da sam bukvalno uradio sve što je bilo u mojoj moći. U jednom trenutku mi se javio vlasnik jedne od agencija i pružio šansu. Čovek je bio spreman da rizikuje svoj novac i da mi pruži priliku. To se u ovom poslu jako retko dešava, ali recimo da sam ja imao sreće.

Prvi posao koji je dobio bio je video rađen za sajt "Hussie Auditions", a tada je imao scenu sa prelepom devojkom pod umetničkim imenom "Vienna Black".

Lanmi Majami i Boni Blu Foto: Milan Ponjevic/Intagram

- Pre snimanja sam bio presrećan jer mi se ostvario san. To je bilo moje prvo prefesionalno snimanje i početak karijere, a posle snimanja sam bio još srećniji jer sam se pokazao odlično na tom prvom snimanju koje je, ustvari, presudno u karijeri. Ostavio sam odličan utisak i to je presudilo - kaže Milan, koji sebe ne smatra ni glumcem, ni zabavljačem, nego, kaže, "profesionalnim perfomerom".

Neizbežno pitanje je bilo i najbliže okruženje - kako je izgledalo kada je porodici saopštio čime se bavi i zarađuje za život.

Lanmi Majami je najuspešniji Srbin u industriji za odrasle Foto: Printscreen

- Porodica me podržava i veruje u mene. Oni vide i osećaju koliko sam ja srećan, ustvari, zbog privilegije da radim ono što me ispunjava i čini srećnim! Nisam ja birao sa kojim ću se talentom roditi. Svako je rođen za nešto, a ja sam rođen baš za ovo! Mnogi ljudi ne pronađu sebe za ceo svoj život, a ja sam sebe pronašao sa svojih 25 - govorio je ranije ovaj glumac, odnosno performer, kako sebe naziva.

Kaže da je prve filmove takve vrste gledao još kao klinac, u sećanju su mu ostale scene iz filma "Tri karte za Holivud" i da je još tada, kao dete, takve scene prihvatao kao najnormalniju stvar. A prvi pravi film za odrasle gledao je u 5. razredu osnovne škole.

Lanmi Majami sebe naziva preformerom Foto: Printskrin/Instagram

- Nisam prihvatio nijednu ponudu iz LGBT industije. Ta industrija je odvojena od strejt industrije. Honorari u LGBT industiji su neuporedivo veći u poređenju sa strejt industijom, ali moram da napomenem da ja nisam ušao u ovu priču zbog novca. Razlog zasto ovo radim je zato što to želim da radim i to me čini srećnim. Sebe vidim u 'strejt' industriji zauvek! - odgovorio je Lanmi Miami.

Na pitanje koliko seksa mu je dovoljno tokom nedelje Lanmi Miami kaže da je "zavisnik od orgazma i masturbacije".

Lanmi Majami kaže da je zavisnik od orgazma Foto: printscreen/youtube/votcast

- Zavisnik sam od orgazma i masturbiram skoro svaki dan. Nekad mi se desi i da dozivim 5 orgazama tokom dana. Kad se samo setim kada sam kao dete prvi put otkrio masturbaciju, nisam izlazio po sat vremena iz kupatila. Masturbirao sam po ceo dan, nekad čak i do 10 puta u toku dana - rekao je Lanmi Miami.

Čeri Kis - najpoznatija Srpkinja u industriji za odrasle

Ivana Slavković, poznatija kao Čeri Kis, jedna je od popularnijih zvezda filmova za odrasle. Potiče iz sela Šarlinac kraj Niša, a igrala je u više od 50 filmova. Najčešće je snimala za produkcije u Budimpešti, ali i u Americi i Sloveniji.

- Ovaj posao je gluma bez trunke emocija. S obzirom na to da sam ja glumica, glumce smatram za moje kolege. To je i logično jer kada se upale kamere, reflektori, glumac igra ulogu, bez obzira kakva je to uloga i ko ju je napisao - rekla je jednom prilikom, te dodala:

- Moj momak je snimao sa mnom i jednom prilikom je prokomentarisao da me neizmerno voli, ali da je imao čudan osećaj kada se sva ta tehnika uključila. Rekao mi je da nije imao osećaj bilo kakve bliskosti sa mnom i da je jedino razmišljao o kameri. To i jeste tako. Na filmu se, normalno, sve to ne vidi - rekla je 2012. godine pa dodala da je njena porodica želela da se ona bavi medicinom, i da postane lekar.

Čeri Kis je prvi film za odrasle snimila u srednjoj školi Foto: printscreen/instagram/cherryofficialkiss

Prvi film za odrasle je snimila još dok je išla u srednju medicinsku školu u Nišu, a kako je rekla, tek tada je oformila svoj karakter.

- Na poslednjoj godini, kada sam konačno izgradila svoj karakter, shvatila sam da to nije za mene, jer ne volim da gledam krv. Nisam još sigurna čime želim da se bavim. Pokušavam da nađem svoj put i želim da probam još neke stvari da bih bila sigurna - ispričala je pre više godina u razgovoru sa producentom iz Francuske, na prvom kastingu.

