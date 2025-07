Slušaj vest

Jedan simpatični trenutak iz Budve postao je viralan na društvenim mrežama zahvaljujući Britancu koji, uprkos jezičkoj barijeri, nije odustao da pomogne svojoj domaćici. Snimak je do sada prikupio gotovo pola miliona lajkova i izazvao lavinu komentara i smeha.

"Vidi sad, auto. Da ga upališ..."

Na snimku koji je zabeležio ovaj nesvakidašnji trenutak, vidi se kako žena – verovatno vlasnica apartmana u kojima Britanac boravi – poziva svog gosta da joj pomogne oko automobila. Govori mu na srpskom:

„Vidi sad, auto. Da ga upališ i ovo da digneš! Evo ti, ključ da ga upališ, razumeš?"

Britanac očigledno ne razume mnogo, ali prati instrukcije i pokušava da joj pomogne najbolje što može. U jednom trenutku, zbunjen ali odlučan da pomogne, ponavlja za njom: „Katastrofa.“

"Hvala, thank you very much!"

Nakon što joj je uspešno pomogao, gospođa mu se srdačno zahvaljuje – na srpskom i engleskom:

„Thank you very much, ooo, hvala!“

U šali ga pita: „Šta si ti? Bosanac?“, na šta on kroz smeh odgovara da je iz Engleske. Ona zatim još jednom ponavlja:

„Oh, thank you very much!“

Komentari se samo nižu: "Čovek heroj!"

Video je nasmejao hiljade ljudi širom regiona, a komentari su prepuni pozitivnih reakcija.

Bonus video: Šta se krije ispod Kalemegdana?