"Danas vam pričam kako sam pokradena na sopstvenom punoletstvu... Da vas malo uvedem u priču. Dakle, klub je podeljen na gornji i donji deo. Na gornjem delu se slikamo i tu je ulaz i na donjem delu je žurka. Ja sam prvih sat vremena rođendana trčala gore dole dok dočekam goste, da ispoštujem one koji su već tu itd. I zove mene jedan drug koji dolazi sa još dvojicom da je ispred, i ništa dočekam ih ja, slikamo se, sve OK", govori ona te dodaje da ju je tada bliska drugarica pitala da li su joj kupili nešto , pošto je videla da su došli bez poklona .

"Zovem ja Nemanju da mu se zahvalim za minđuše. Kaže on 'ne, ne, Teodora mi smo ti dali pare, svi zajedno u jednoj koverti'. Ja rekoh 'brate, ja nikakve pare nisam dobila, vaše koverte stvarno nema'. I on krene tu da me ubeđuje kao 'da, da Teodora dao ti je, taj i taj'. Meni kako je pomenuo njegovo ime, meni je apsolutno sve bilo jasno - zato što sam ja i pre čula da dečko ima problema sa kleptomanijom", priča ona.