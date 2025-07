Slušaj vest

Neki horoskopski znaci imaju sposobnost da vole duboko, nesebično i iskreno, ali upravo ih ta emotivna otvorenost često dovodi u iscrpljujuće odnose. Privlače partnere kojima je potrebno "spasavanje", popravljanje ili stalna potvrda, a zauzvrat ne dobijaju isto. Na kraju se osećaju emotivno iscrpljeno, neshvaćeno i usamljeno – čak i kada su u vezi.

U nastavku otkrivamo koji su to znaci najskloniji privlačenju iscrpljujućih ljubavnih odnosa i zašto se to dešava.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Rakovi su izrazito emotivni i brižni. Kada vole, vole bez zadrške – celim srcem i sa željom da drugome pruže sigurnost, pažnju i toplinu doma. No, upravo zbog toga često privlače osobe koje traže utočište, a ne ravnopravan odnos. Rak se daje u potpunosti, često zanemarujući sopstvene potrebe. U partnerima traži duboku emotivnu povezanost, ali često završi u odnosima u kojima mora stalno da daje, dok sa druge strane dobija veoma malo.

Ribe

Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ribe vole ideju ljubavi gotovo više nego samu osobu. Zbog svoje osetljive i sanjive prirode, često vide potencijal u ljudima – čak i kada on realno ne postoji. To ih dovodi do toga da ulaze u veze u kojima stalno pokušavaju da „poprave“ partnera ili veruju da će se osoba promeniti. Njihova sposobnost da razumeju tuđa osećanja često znači da preuzimaju emotivni teret partnera na sebe, što ih s vremenom iscrpljuje i čini ranjivim.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vage su poznate po težnji ka ravnoteži i harmoniji u odnosima. U početku, njihova smirenost i sposobnost da slušaju privlače one koji traže stabilnost. No, s vremenom, upravo ta potreba da sve bude „u redu“ tera ih da potiskuju sopstvene potrebe kako bi udovoljile partneru. Umesto da kažu šta ih muči, radije ćute i nadaju se da će se stvari same popraviti. To vodi do emotivne iscrpljenosti – posebno ako su u vezi sa osobom koja samo uzima, a retko daje.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Device imaju izražen osećaj dužnosti i brige. Ne traže savršenstvo, ali često pokušavaju da dosegnu ideal kroz stalnu analizu i prilagođavanje. Privlače ih partneri koji deluju izgubljeno ili nesigurno, jer imaju snažnu potrebu da pomažu i popravljaju. Nažalost, to ih često vodi u odnose u kojima su one te koje stalno „nose“ vezu, dok druga strana ostaje pasivna. Vremenom, Devica se oseća kao da je u vezi sama.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Škorpije duboko osećaju i teško poklanjaju poverenje. Kada nekome otvore srce, to nije površna odluka – daju sve. No, ta njihova dubina i magnetska privlačnost često privuče partnere sa emotivnim „prtljagom“, koji traže intenzitet, ali ne znaju da ga uzvrate. Škorpija se tada nađe u vezi gde je stalno na emotivnoj klackalici – ne zato što to želi, već zato što partner ne ume da podnese njihovu emotivnu iskrenost.

