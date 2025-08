- Nije slučajnost. To se zove pozdravno istezanje. To nije samo protezanje nakon dremke. To je znak da se vaš pas oseća bezbedno, opušteno i srećno što ste se vratili kući - kaže doktor Aleks i takođe napominje da psi mogu da se istegnu i da bi "olabavili ukočene mišiće“, ali ako to urade tačno kada vas vide – „to je namerno“.

- To je njihov način da vam kažu jedno mirno, prijateljsko "zdravo", a ako ste ikada reagovali pohvalom, verovatno ste ga nesvesno ohrabrili da to radi češće - objasnio je, ali i istakao da je važno imati na umu da „nisu sva istezanja znak privrženosti“.

- Ako im je stomak pritisnut uz pod, to „može biti znak nelagodnosti ili bola“, zbog čega treba obratiti pažnju - kaže stručnjak za kućne ljubimce i dodaje da obratite pažnju na to ponašanje i kontaktirate svog veterinara ako imate bilo kakvih sumnji.

"Uvek sam mislio da je to zato što znaju da ih vodim u šetnju", "Da! Svakog jutra kada siđem dole, on leži u svom krevetu i čeka me, i kad otvorim vrata, skoči i protegne se po mojoj nozi! Dobije puno češkanja, pa ga podignem za maženje i poljupce", "To veliko istezanje mora da je međunarodni fenomen. Svi to kažemo na svom jeziku, zar ne? Bar ja to radim", neki su od komentara u nizu.