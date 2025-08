Ljubav: Bićete skloni kriticizmu i sitničarenju. Oni koji su sami ili nezadovoljni vezom, biće skloni traženju "dlake u jajetu" i prigovorima. To će ljutiti vašeg partnera pa nemojte terati inat nego malo popustite. Samci će otežano do simpatijinog srca.

Bik

Rak

Ljubav: Ako ste zaljubljeni u osobu kojoj do vas nije naročito stalo, ne gubite nadu. Planete su na vašoj strani, pa bi moglo da vam pođe za rukom da privučete njenu pažnju. Muški pripadnici znaka biće vrlo učinkoviti u zavođenju, pa ih očekuje ljubavni uspeh.

Lav

Ljubav: Izađite s prijateljima, zabavite se ili otputujte na more. To ne znači da bezbrižno možete da se upustite u nove pustolovine. U ovom trenutku one vam donose probleme, pa pazite u koga ćete se zagledati, kako biste izbegli povređena osećanja i patnje.