Slušaj vest

Koracima naše istorije često su najbolji srpski sinovi i kćeri koračali ka bojnom polju i svoje živote polagali na rub otadžbine. Mnoge potresne priče deo su naše kulture i istorije, a jedna od takvih je i priča o Makreni Spasojević, koja na specifičan način simbolizuje tragičnu sudbine srpske žene i majke, ali i celog srpskog naroda u tim kobnim vremenima. Njena priča slična je pričama mnogih majki, koji su svoje muževe i sinove poslale na frontove otadžbine.

Ko je bila Makrena Spasojević?

Kako je navedeno na Instagram stranici "Putnik Namjernik", koja neretko sa svojim pratiocima deli najzanimljivije priče iz kulture i istorije Srba, ali i svetske, Makrena Spasojević bila je na prvu sasvim obična majka, ali njena dobra dela nije zaboravio ni kralj Petar lično. Dalje u tekstu prenosimo vam priču o njoj u celosti:

- Makrena Spasojević bila je samohrana majka iz sela Slovac u blizini Lajkovca, jedina briga u životu joj je bio njen sin jedinac Marinko. Briga se povećala kad je krenuo rat, Marinko je raspoređen u Užičku vojsku, prošao je i Cer i Kolubaru a onda sa vojskom krenuo u povlačenje. Majka je krenula da pronađe sina i da mu da pletene čarape da se ugreje tokom zime i zla koje ga čekaju u Albaniji. Nije ga našla ali je tokom liturgije u Gračanici videla kralja Petra, nije smela da mu se obrati, tek kasnije kod Vezirovog mosta videla ga je ponovo.

Obećanje joj dao kralj Petar I

Most je bio zaleđen, prelazak je bio izuzetno težak i ona se sažalila i kralju Petru pružila čarape.

- Uzmi ovo, gospodaru, i navuci preko čizama, tako ćeš lakše preći preko mosta. Kad pređeš most, tebi one neće trebati, gospodaru. Skini ih i potraži moga sina Marinka Spasojevića, iz valjevskog sela Slovca, tvoga vojnika, u Užičkoj je vojsci. Tako se, rekli su mi, zove njegova jedinica. Ako iko mog Marinka, a daće bog da je živ, može naći, možeš samo ti, gospodaru, i neka ti je to pred bogom najveći amanet - naveo je kao njene reči putopisac Zoran Matić.

Kralj je uz puno muke našao Marinka, ali preminulog i zaleđenog u gudurama Albanije. Makrena nije dočekala vesti o svom sinu.

Kralj Petar I podigao joj je spomenik

Foto: Youtube Printscreen

Kralj Petar nije ima srca da crni glas pošalje u otadžbinu. Ćutao je, ali nesrećnu ženu nikada nije zaborvio - i dalje je čuvao vunene čarape od kojih se nikada nije odvajao. Tek po povratku u zemlju kralj je poslao profesora i državnog savetnika Iliju Đukanovića u Slovac, on mu je javio da je preminula, a on je naredio da se podigne spomenik. A zadnju noć na ovom svetu tražio je da mu obuju čarape.

Ovo je jedini primer u svetu gdje je kralj običnom stanovniku podigao spomenik, ali to nije čudno jer je ovo jedna od priča o tome kakav je bio kralj Petar. Originalni spomenik su uništili komunisti nakon Drugog svetskog rata a mnogo godina kasnije je obnovljen.

Bonus video: U ovom srpskom selu leži cela istorija Balkana